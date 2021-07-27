Вашингтон, 27 июля, 2021, 19:13 — ИА Регнум. Американская предпринимательница и модель Пэрис Хилтон беременна. Об этом 27 июля пишет издание Page Six.

Ребёнок

По данным СМИ, бизнесвумен и её жених Картер Реум станут родителями благодаря процедуре искусственного оплодотворения (ЭКО). Представители Хилтон пока не прокомментировали ситуацию.

ИА REGNUM напоминает, что 40-летняя Пэрис Хилтон ещё в январе 2021 года заявляла о своем желании завести ребёнка с помощью ЭКО. А в феврале 2021 года она обручилась с Картером Реумом.