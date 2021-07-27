Париж, 27 июля, 2021, 19:12 — ИА Регнум. 27 июля французский «Пари Сен-Жермен» сыграет с испанской «Севильей» в рамках последнего контрольного матча предсезонной подготовки. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по московскому времени.

Psg.fr Матч между футбольными клубами «Пари Сен-Жермен» и «Реймс»

1 августа «Пари Сен-Жермен» сыграет с «Лиллем» в матче за Суперкубок Франции 2021. Матч пройдет в Тель-Авиве (Израиль) на стадионе «Блумфилд».

В прошедшем сезоне «Пари Сен-Жермен», набрав лишь 82 очка после 38-ми туров, уступил чемпионство «Лиллю». Однако в финале Кубке Франции столичная команда одержала победу над «Монако» со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Мауро Икарди и Килиан Мбаппе.