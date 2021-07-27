Москва, 27 июля, 2021, 19:20 — ИА Регнум. Около 2−2,5% из текущего уровня инфляции в России являются рукотворными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

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По его словам, Центробанк и правительство России столкнулись с тремя противоречащими друг другу задачами: сохранение протекционистской политики, ограничение роста цен и содействие экономическому росту. В итоге на словах власти начали бороться с ценами, а по факту лоббировать интересы местных российских производителей, убежден экономист.

«Допустим, у правительства бы стояла задача побороть цены. В этом случае отменили бы продуктовое эмбарго в отношении продукции из ЕС, не вводили бы ограничения на импорт бензина и заградительные пошлины для другой сельскохозяйственной и непродовольственной продукции. Этого сделано не было. И примерно 2−2,5% из текущей инфляции являются рукотворными: вследствие прошлогодней девальвации рубля, вследствие политики по удержанию дешевого рубля в этом году, вследствие протекционистской политики», — сказал Манкевич.

Глава РАССП отметил, что протекционизм всегда означает, что цены на внутреннем рынке растут сильнее. Поэтому, сравнив продуктовую инфляцию в России и в ЕС или США, можно будет убедиться, что в РФ динамика выше.