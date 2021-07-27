Киев, 27 июля, 2021, 19:11 — ИА Регнум. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак будет освобождён с этой должности, заявил на брифинге 27 июля пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

Mil.gov.ua Руслан Хомчак

Как заявил Никифоров, главная причина отставки — конфликты между Хомчаком и руководством министерства обороны. Спикер подчеркнул, что Зеленский не сомневается в «патриотизме, верности присяге и профессионализме» Хомчака.

«При этом президент хочет видеть синергию между министерством обороны и ВСУ. А синергии, к сожалению, не видим — там, наоборот, конфликты», — подчеркнул пресс-секретарь.

По его словам, новым главнокомандующим ВСУ будет назначен Валерий Залужный, сейчас занимающий пост командующего оперативного командования «Север».