Саранск, 27 июля, 2021, 19:00 — ИА Регнум. В семи районах Мордовии 28 июля прогнозируется чрезвычайная пожароопасность лесов (пятый класс). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС со ссылкой на данные Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Лесной пожар

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Чрезвычайно высокая пожароопасность ожидается в Торбеевском, Зубово-Полянском, Темниковском, Теньгушевском, Краснослободском, Ельниковском и Атюрьевском районах.

В остальных 15 районах региона прогнозируется третий класс пожароопасности.

В Саранске 28 июля ожидается тёплая погода, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в дневные часы составит +21… +24°С.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Саратовской области предупредили об ухудшении погодных условий на предстоящие сутки, 28 июля.

Чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) сохранится до 30 июля в Левобережье и Красноармейском районе области.

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