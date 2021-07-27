Таганрог, Ростовская область, 27 июля, 2021, 18:59 — ИА Регнум. В Ростовской области пресечена выдача водительских прав за взятки. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении ГИБДД 27 июля.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

Следователи полагают, что в 2019 году двое мужчин передали более 190 тыс. рублей неустановленным пока сотрудникам регистрационно-экзаменационного пункта отделения №1 межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД ГУ МВД России по Ростовской области. В обмен кандидатам в водители успешно сдавали практическую часть экзамена по вождению.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве» в отношении 41-летнего сотрудника автошколы и 39-летнего жителя Ростовской области.