Киев, , 19:03 — REGNUM Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая блокирует работу временной следственной комиссии парламента (ВСК) по т.н. делу «вагнеровцев», заявил 27 июля народный депутат Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин.

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Депутат отметил, что «как и следовало ожидать», обещанная Марьяной Безуглой конференция комиссии по делу «вагнеровцев» не состоялась, как, впрочем, и очередное заседание комиссии. Следующая возможная дата проведения мероприятий — 23 августа, «но это не точно».

«На сегодняшний день проекты подготовленных мною девяти запросов о предоставлении информации и необходимых документов руководителем ВСК не подписаны и не направлены адресатам. Безуглая категорически отказалась направлять запросы компетентным органам США, Белоруссии и России, а запросы в офис президента Украины обещает подписать только после того, как за них проголосуют члены ВСК после выхода из отпусков. Таким образом, ни подготовленный мной проект плана работы ВСК по делу «вагнеровцев», ни проекты запросов о предоставлении необходимой информации комиссией не рассмотрены, не согласованы и не утверждены», — отметил Кузьмин.

Депутат отмечает, что таким образом комиссия гарантированно потратит впустую четыре месяца из шести, отведённых Радой до первого отчета, который назначен на ноябрь.

«ВСК фактически возобновит свою работу лишь в сентябре, т. е. за два месяца до дня, в который нужно предоставить Раде отчет о результатах расследования. В соответствии с законом, непредоставление отчета влечёт за собой прекращение деятельности комиссии… С такой организацией работы отчитываться Комиссии будет нечем. Не сложно представить реакцию украинского и международного сообщества на такой позорный результат расследования дела «вагнеровцев». Комиссию обвинят в саботаже расследования и в умышленном сокрытии преступников, сорвавших спецоперацию по задержанию наемников. Такими преступниками прогнозируемо назовут руководителя офиса президента и самого президента. Это может стать началом импичмента — похоже, деятельность ВСК Безуглой будет расследовать уже другая комиссия, созданная новой Радой», — предполагает Кузьмин.

В завершение депутат заявил, что в очередной раз призвал руководителя комиссии организовать «эффективную и качественную работу», но этот призыв остался незамеченным.

«"Слуги народа», а их в комиссии большинство, не просто отказываются расследовать дело «вагнеровцев» — они делают все для того, чтобы преступники избежали уголовной ответственности за содеянное», — резюмировал он.

ИА REGNUMнапоминает, что летом прошлого года в Белоруссии накануне президентских выборов задержали более 30 россиян, якобы из ЧВК «Вагнер». На Украине сообщили, что спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию этой группы, для чего и «выманили» их в Белоруссию. Однако после того, как силовики доложили об этих планах в офисе президента Зеленского, спецоперация тут же провалилась. Сейчас на Украине по этому делу открыт ряд уголовных производств и создана комиссия Рады, которая должна была расследовать данную ситуацию.