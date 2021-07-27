Москва, 27 июля, 2021, 19:01 — ИА Регнум. Солистка дуэта #2Маши Мария Зайцева прокомментировала слова продюсера Максима Фадеева об ЛГБТ-пропаганде. Она опубликовала пост на эту тему в своём Instagram-аккаунте.

Главная сцена Максим Фадеев

Артистка считает, что Фадееву самому стоит «удалить контент с ЛГБТ-тематикой и перестать его монетизировать». «Перестаньте уже делать карнавал из представителей ЛГБТ. Фрики есть везде. И среди натуралов их ничуть не меньше», — заявила она.

Ранее Максим Фадеев высказался на тему ЛГБТ-пропаганды в СМИ. Продюсер считает, что «ценности традиционной любви начинают обесценивать» и навязывают «это как норму» его детям.