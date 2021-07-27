Москва, 27 июля, 2021, 19:02 — ИА Регнум. Высокие темпы инфляции в глобальных масштабах приведут к началу войн. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля заявил экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

По его словам, высокие темпы роста цен в России вызваны внешними факторами. В доказательство своих слов он привел тот факт, что внутри страну нет предпосылок для таких темпов инфляции в силу «слабости массового потребителя».

«Эта инфляция создана американцами, их проблемами, их неудачами, их неумелыми рецептами и это глобальная проблема, которая будет иметь огромные социально-политические последствия в виде восстаний, заговоров, войн, потому что она очень круто все меняет», — спрогнозировал Колташов.