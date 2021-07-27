Москва, 27 июля, 2021, 19:04 — ИА Регнум. Высокие темпы роста цен в глобальном масштабе не закончатся в ближайшем будущем. Такое прогноз в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 27 июля сделал экономист Василий Колташов.

ИА REGNUM Цены

По его мнению, уровень инфляции в России растет по причине внешних факторов в виде глобального роста цен. Причем этот процесс носит не временный характер.

«На мировом рынке инфляция будет высокой на протяжении ближайших 10−25 лет. Все товары подорожают по отношению к предыдущей эпохе. И это связано не с тем, как мировая экономика оживает после кризиса, а с тем, какой избыток массы долларов, евро был создан на рынке», — сказал Колташов.