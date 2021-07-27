Москва, 27 июля, 2021, 18:47 — ИА Регнум. Российский малый и средний бизнес лихорадит от непоследовательной политики российского правительства, направленной на регулирование топливных цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля заявил председатель совета директоров транспортной компании руководитель московского регионального отделения «Партии роста» Дмитрий Пурим. Так он прокомментировал планы властей РФ запретить экспорт бензина.

Нет топлива

«Конечно, что-то запрещать или разрешать плохо. Но особенно плохо то, что этот вопрос обсуждается каждые два-три месяца. Сложно планировать свою деятельность, когда правила меняются раз в три месяца, — сказал он. — То нельзя импортировать бензин (апрель — октябрь 2020), то теперь нельзя экспортировать. Регуляторы отрасли — министерства — созданы не для того, чтобы сидеть на переключателях и по каждой проблеме реагировать включением или выключением «лампочек». Задача министерств — совершенствовать законодательную базу, а не выпускать подзаконные акты, которые лихорадят рынок. Надо смотреть шире и применять системный подход. А тот подход, который применяется сейчас, вреден для среднего и малого бизнеса, так как может лихорадить отрасль гораздо сильнее, чем небольшие сезонные колебания цены».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что запрет на экспорт бензина все же может дать некоторый положительный эффект.