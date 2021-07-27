Москва, 27 июля, 2021, 18:46 — ИА Регнум. Спрогнозированный рядом российских экспертов рост цен на минтай может быть связан с восстановлением реальной стоимости этой рыбы, а вовсе не с логистическими проблемами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля заявил глава крестьянско-фермерского хозяйства, член комитета по информационной политике регионального отделения «Партии роста» в Самарской области Кирилл Ермоленко.

Foodinformer.ru Минтай

«Рассуждая о предстоящем росте цен на минтай, стоит говорить о восстановлении реальной стоимости, — сказал Ермоленко. — Дело в том, что в феврале цена очень резко упала. Это было связано, в частности, с проблемами со сбытом из-за карантинных ограничений, которые ввел главный покупатель российской рыбы — Китай (на его долю приходится около 70% российского рыбного экспорта). Еще в декабре 2020 года Китай в рамках борьбы с распространением COVID-19 закрыл порты, через которые в страну ввозилась рыба из России. Цены на внутреннем российском рынке зависят от спроса на мороженый минтай со стороны китайской рыбопереработки и спроса на филе минтая в Европе».

По словам Ермоленко, в центральной части России килограмм минтая за год подешевел почти в полтора раза — с 123 рублей до 85 рублей.

«Сейчас рынок поставки минтая стабилизируется. Логистика тут влияет, но косвенно и практически в минимальном соотношении», — сказал Ермоленко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что лососевые в РФ едва ли сильно подорожают в ближайшее время.