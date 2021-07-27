Исламабад, , 19:07 — REGNUM Пакистан и Саудовская Аравия готовят меры по снятию ограничений на въезд в королевство, введенные из-за Covid-19. Они привели к тому, что около 400 000 пакистанских рабочих не могут вернуться к месту работы в Саудовской Аравии, сообщает портал The Dawn со ссылкой на совместное заявление министров иностранных дел двух стран.

Министр иностранных дел Шах Мехмуд Куреши обсудил этот вопрос со своим саудовским коллегой принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, который находится с однодневным визитом в Пакистане.

Аль Сауд — первый высокопоставленный саудовский чиновник, прибывший в Пакистан с начала этого года.

Куреши заявил на совместной пресс-конференции в Исламабаде, что около 400 000 из более чем двух миллионов пакистанских рабочих в Саудовской Аравии остались дома из-за ограничений на поездки.

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