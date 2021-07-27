Москва, 27 июля, 2021, 18:45 — ИА Регнум. Отмеченное в РФ снижение цен на лимоны, чеснок и лаймы никак не связано с рынком продовольствия или урожайностью этих растений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля заявил консультант по стратегическому маркетингу, автор курса «Управление сбытом» в РАНХиГС, член политсовета регионального отделения «Партии роста» в Ростовской области Аркадий Мурзаев.

Hans Hillewaert Лимоны

«Такое снижение цен — это крайне позитивное явление. Особенно если одновременно с этим снизилась стоимость корня имбиря. Напомню, что на волне паники, вызванной коронавирусом в начале 2020 года, как раз таки именно этот набор (лимоны, чеснок, имбирь и лаймы) продемонстрировал невероятный рост цен. По крайней мере, ценник на корень имбиря свыше 3000 рублей я видел сам, — рассказал Мурзаев. — То, что теперь этот «целительный набор» стал дешеветь, показывает, что в вопросах борьбы с коронавирусом народ стал больше доверять медицине и врачам. И это уже радует. Следовательно, снижение цен в данном случае никак не связано с рынком продовольствия, урожайностью лимонов и т. д. Это признак общего психического оздоровления общества».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, лимоны заметно подешевели в России по итогам первого полугодия.