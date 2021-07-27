Ижевск, 27 июля, 2021, 18:41 — ИА Регнум. В течение недели в Удмуртии температурной фон будет постепенно повышаться. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Лето в Москве

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Ближайшей ночью температура воздуха упадет до +6… +11°С, днем столбики термометров поднимутся до +18… +23°С. 29 июля местами ожидаются кратковременные дожди, не исключены грозы. В ночные часы температура сохранится на уровне +6… +11°С, в светлое время суток воздух прогреется до +21… +26°С.

30 июля кратковременные дожди пройдут на большей части территории республики. При грозе ожидается порывистый ветер. Ночью потеплеет до +12… +17°С, днем прогнозируется +22… +27°С.

По предварительным данным, в выходные дни, 31 июля и 1 августа, местами пройдут кратковременные дожди, а температурный фон продолжит повышаться.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области из-за жары объявлен желтый уровень погодной опасности. По данным метеослужб, днем 28 июля местами по области ожидается до +30°С. В ночь на среду, 28 июля, температура воздуха опустится до +14°С, осадки не прогнозируются. Кратковременный дождь с грозой возможен 29 июля.

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