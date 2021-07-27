Москва, 27 июля, 2021, 18:41 — ИА Регнум. После повышения ключевой ставки Банка России дешевая ипотека исчезнет не сразу и продолжит действовать за счет льготных программ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве России Александр Цыганов. Так он прокомментировал то, какими последствиями для граждан РФ обернется повышение ключевой ставки ЦБ РФ.

(сс) ccipeggy Кредит

«В настоящее время в России сохраняются программы льготной ипотеки (на новостройки, семейная, сельская, дальневосточная и т.д.), поэтому относительно дешевая и доступная ипотека останется в России как минимум на период продолжения действия этих программ, — сказал он. — Повышение ставок затронет коммерческие ипотечные программы, но здесь сдерживающим фактором будет конкуренция за хороших заемщиков, которых не так уж и много. Что касается роста ставок по депозитам, то он будет соразмерен повышению ключевой ставки ЦБ. Можно ожидать роста до 5,5% к началу осени».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил о том, что вскоре жителям РФ предстоит попрощаться с дешевой ипотекой.