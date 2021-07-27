Ставки по депозитам в РФ могут вырасти до 5,5% к началу осени 2021 года
Москва, 27 июля, 2021, 18:41 — ИА Регнум. После повышения ключевой ставки Банка России дешевая ипотека исчезнет не сразу и продолжит действовать за счет льготных программ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве России Александр Цыганов. Так он прокомментировал то, какими последствиями для граждан РФ обернется повышение ключевой ставки ЦБ РФ.
«В настоящее время в России сохраняются программы льготной ипотеки (на новостройки, семейная, сельская, дальневосточная и т.д.), поэтому относительно дешевая и доступная ипотека останется в России как минимум на период продолжения действия этих программ, — сказал он. — Повышение ставок затронет коммерческие ипотечные программы, но здесь сдерживающим фактором будет конкуренция за хороших заемщиков, которых не так уж и много. Что касается роста ставок по депозитам, то он будет соразмерен повышению ключевой ставки ЦБ. Можно ожидать роста до 5,5% к началу осени».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил о том, что вскоре жителям РФ предстоит попрощаться с дешевой ипотекой.