Белград, 27 июля, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Президенту Сербии Александру Вучичу нисколько не мешает, когда с трибун белградских стадионов футбольные фанаты выкрикивают оскорбительные слова в его адрес — главное, чтобы во время футбольных матчей сохранялся порядок. Об этом Вучич заявил 27 июля, отвечая на вопрос журналистов мешают ли ему оскорбительные крики с трибун.

Футбольный стадион

Президент Сербии добавил, что сербские стадионы как раз безопасны, и что он сам планирует привести своего младшего сына Вукана на один из следующих футбольных матчей, передает телеканал Н1.

Напомним, что ранее глава сербской преступной группировки Велько Беливук заявил на допросе в прокуратуре Сербии, что президент Александр Вучич и его приближенные из Сербской прогрессивной партии неоднократно требовали от Беливука контролировать поведение болельщиков футбольного клуба «Партизан» и следить за тем, чтобы они не выкрикивали с трибун оскорбительные лозунги с упоминанием имени президента.