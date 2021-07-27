Москва, 27 июля, 2021, 18:40 — ИА Регнум. В России действительно наблюдаются признаки того, что рынок потребительского кредитования начал перегреваться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве России Александр Цыганов.

Потребительский кредит

«Есть явные признаки перегрева рынка потребкредитования в части регионов России и особенно в неблагополучных и депрессивных селах и небольших городках, — сказал он. — Отсутствие постоянной занятости и реальной политики по созданию новых рабочих мест, поддержке предпринимательства неизбежно вынуждают людей брать кредиты для того, чтобы сохранить минимальный уровень потребления. Современные кредитные карты и распространение МФО создают иллюзию легкости денег, что вовлекает человека и его семью в зависимость от новых кредитов. Сегодня многие платят по кредиту при помощи нового и вынуждены увеличивать нагрузку для сохранения потребления, выплаты долга и процентов по кредитам. А в августе дополнительно потребуются средства на сборы в школу, что добавит спроса на кредиты».

Но, как подчеркнул Цыганов, если доходы населения не растут или их практически нет, то обслуживание долга становится невозможным.

«Последствия — рост социальной напряженности и бедности, невозможность взыскать долг, а это в случае массовости угроза стабильности самого кредитора», — подытожил Цыганов.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщило о том, как в РФ изменятся ставки по депозитам.