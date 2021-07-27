Москва, 27 июля, 2021, 19:21 — ИА Регнум. Действия Министерства финансов России приводят к высоким темпам инфляции внутри страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля заявил экономист Василий Колташов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рост цен на нефть

«Мы продолжаем брать на себя американскую инфляцию за счет того, что Министерство финансов продолжает закупать американскую валюту. Вместе того чтобы обеспечить приток валюты на рынок, Минфин убирает ее с рынка», — сказал экономист.

В результате рубль остается слабым и нечувствительным к повышению мировых цен на нефть и продовольствие.

«Курс рубля является заниженным. И заниженный курс рубля в условиях глобальной инфляции является главной проблемой. Рублю нужно дать укрепиться», — отметил Колташов.