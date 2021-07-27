Вашингтон, 27 июля, 2021, 19:00 — ИА Регнум. Бывший владелец частного зоопарка Джозеф Мальдонадо-Пассаж (известен как Джо Экзотик) планирует ещё раз выйти замуж. Об этом 27 июля пишет The Sun.

Тигр

Джо Экзотик запускает шоу знакомств, которое поможет ему найти шестого супруга. Как отмечает издание, заявки для участия в проекте уже открыты.

ИА REGNUM напоминает, что Джо Экзотик стал известен после выхода мини-сериала «Король тигров», повествующего о нескольких владельцах частных зоопарков с дикими кошками в США. На данный момент Мальдонадо-Пассаж находится под стражей после организации заказного убийства своей соперницы — зоозащитницы Кэрол Баскин.