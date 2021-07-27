Санкт-Петербург, 27 июля, 2021, 18:58 — ИА Регнум. Агрессивные высказывания, угрозы и попытки выгнать воспитанников Центра инклюзивных проектов и социальной интеграции детей и взрослых с особыми потребностями «Какая разница» со стороны жительницы ЖК «Балтийская жемчужина» в Санкт-Петербурге привлекли внимание не только Следственного комитета, но и прокуратуры. Как сообщили 27 июля в пресс-службе прокуратуры города «Интерфаксу», ведомство начало проверку.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детская площадка

Напомним, 26 июля на детской площадке у дома №18/2 по улице Адмирала Черокова Красносельского района Петербурга между местной жительницей и сотрудниками упомянутого Центра произошел конфликт. Женщине не понравилось, что на площадке гуляют дети с особенностями в развитии. Горожанка решила, что детская площадка ЖК — не место для прогулок с детьми-инвалидами, и им нужна «своя отдельная площадка». Экспрессивное выступление женщины было записано на видео, что также ей не понравилось и она пыталась выхватить смартфон из рук оппонентов.

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Материалы дела, которые были собраны сотрудниками полиции после обращения руководителя Центра, переданы в Следственный комитет. В ведомстве организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Прокуратура Красносельского района также начала проверку по факту инцидента на детской площадке.