Москва, 27 июля, 2021, 18:37 — ИА Регнум. Принимаемые властями России меры на товарных рынках не способны в полной мере остановить резкий рост цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля заявил экономист Василий Колташов.

Рост цен

«В качестве идеи мер против инфляции заметен допуск малых и средних производителей на рынки, расширение розничной торговли, специальные соглашения с региональными поставщиками и продавцами. Плюс ко всему меры правительства по насыщению рынка плодоовощной продукцией, зерном», — сказал Колташов.

По его мнению, эти меры способны снизить темпы роста цен. Тем не менее исключительно перечисленными действиями противостоять стремительным темпам инфляции не получится.