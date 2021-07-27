Сочи, Краснодарский край, 27 июля, 2021, 18:45 — ИА Регнум. Табличка с предложением оказать услугу по спасению тонущего за 800 рублей обнаружена на одном из платных пляжей в Сочи, передаёт телеграм-канал «Типичный Краснодар».

Цитата из кф «Клир», реж. Войцех Смажовский. 2018. Польша Деньги

Табличка была обнаружена на пляже у гостиницы «Жемчужина», посещение которого стоит семь тысяч рублей — для двоих гостей. В стоимость входят аренда беседки, шезлонгов и зонтиков.

Услуга «Спасение на воде» предлагалась за 800 рублей.