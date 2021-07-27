Кстово, Нижегородская область, 27 июля, 2021, 18:34 — ИА Регнум. Правоохранительные органы разыскивают кибермошенника, похитившего у 39-летней жительницы города Кстова крупную сумму денег. Об этом сообщили в управлении МВД по Нижегородской области.

Телефонный мошенник

Потерпевшая рассказала полицейским, что она разместила на сайте одного из интернет-магазинов объявление о продаже мебельной стенки. Через некоторое время ей позвонил потенциальный покупатель, который, как впоследствии выяснилось, оказался мошенником.

Злоумышленник заявил женщине, что ему не удается произвести онлайн-оплату, и поэтому он осуществит оплату товара через терминал банка, куда ей тоже необходимо обратиться.

Поддавшись на его уговоры, кстовчанка перевела все свои сбережения, а именно 700 тысяч рублей, на указанный мошенником «безопасный счет».