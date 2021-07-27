Москва, 27 июля, 2021, 18:36 — ИА Регнум. Власти России предпринимают недостаточные меры для борьбы с инфляцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля заявил экономист Василий Колташов.

Инфляция

«Те меры, которые сейчас предлагаются правительством, губернаторами — эти меры способны дать лишь частичный и временный результат», — сказал эксперт.

К тому же эффект от этих действий во многом нивелирует проводимая министерством финансов РФ политика, убежден собеседник ИА REGNUM.

«В то время, как политика министерства финансов, направленная на ослабления рубля способна инфляцию усиливать, несмотря на все остальные контрмеры», — уточнил Колташов.