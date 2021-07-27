Ростов-на-Дону, 27 июля, 2021, 18:34 — ИА Регнум. В Ростовской области возбуждено уголовное дело после смертельного ДТП, которое устроил 16-летний подросток из Калмыкии. За руль несовершеннолетний сел, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 27 июля.

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Авария произошла в ночь на 24 июля 2021 года на трассе станица Егорлыкская — Сальск. Подозреваемый, не имея водительских прав, сел за руль Skoda Octavia. Иномарка выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась с Lada Largus. От полученных в ДТП травм скончался водитель отечественного автомобиля — житель Дагестана. Подросток был госпитализирован.

Следователи восстанавливают картину произошедшего.