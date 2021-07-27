Москва, 27 июля, 2021, 18:35 — ИА Регнум. У руководства России есть способ ограничить уровень инфляции внутри страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июля заявил экономист Василий Колташов.

ИА REGNUM Инфляция

По его словам, высокий уровень инфляции в России имеет не внутреннее, в внешнее происхождение.

«В первую очередь необходимо понять, что это за инфляция. Мы имеем дело с инфляцией не внутреннего происхождения. Это внешняя инфляция. И главная вина за нее лежит на ФРС и правительстве США», — сказал эксперт.

При этом снизить рост цен можно путем укрепления российской валюты, добавил экономист.

«По этой причине очень многое будет зависеть от курса рубля», — отметил Колташов.