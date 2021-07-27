27 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отправила экземпляр своей книги пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Мирослава Романенко, , 19:02 — REGNUM Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отправила экземпляр своей книги пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Бывшая чиновница считает, что благодаря ее книге Песков сможет узнать иную точку зрения о происходящем на Украине.

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Новость в социальной сети Facebook обсудили на странице Юлии Мендель, а также на телеграм-каналах «Леся из СТРАНЫ» и «Первый независимый». Многие отметили, что Мендель сделала своеобразный пиар-ход. Другие добавили, что пресс-секретарь Владимира Путина книгу Юлии Мендель читать вряд ли будет.

«Совсем с головой беда. И она была пресс-секретарём первого лица… Хотя какое лицо, такая и секретарь…» — написала Сабина.

«Мне одному кажется, что просто тётя никому не интересна?» — задался вопросом Сергей У.

«Юля, тебе самой не смешно, называть так книгу? «Каждый из нас президент». Эту фразу ты взяла у своего шефа, а он просто пошутил, посмеялся над народом, как обычно это делал на сцене. Кто ее будет читать? Сейчас книги не читают, с таким образованием и таким подходом к образованию, какое у нас в стране, скоро и читать-то разучатся», — добавила Ольга Юрьевна Р.

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«Вы пережили уже такие события, после которых стоит писать книги?» — поинтересовался Bohdan K.

«Вы думаете, что у Пескова проблемы с туалетной бумагой?» — спросила Марта П.

«Юлия очень высокого мнения о своем произведении», — отреагировал Yurii P.

«Ей до… Пескова, как до Москвы рачки. Выскочка, без году неделя, а спеси, как бывает при бешенстве у собак… Такой и фольга на голову не поможет… Хорошо, что её убрали, плохо, что не на свалку позора…» — добавила Татьяна Ф.

«Только на мягкой бумаге отправляйте — в туалете пригодится», — пишет Alexey W.

«Видать, плохо продаётся. Приходится дарить даром. Но почему не на государственном [языке]?!» — поинтересовался Евгений О.

«Очень странная девушка, мягко говоря, но «секунду славы» получила…» — отреагировал Руст.

«Надо было сразу на туалетной бумаге печатать», — пишет Andrey.

Туалетная бумага (сс) Elya

«Пусть Песков отправит ей Мюнхенскую речь с расшифровкой, как должен вести себя президент независимого государства, а не американский подхалим», — добавил Артур.

«Представляю, как там будут ржать. До Пескова эти ляпусы не дойдут и читать он не будет, это точно, а вот секретариат может постебаться, если время будет на эту ерунду…» — добавила Alisa Fox.

«Что, продажи не идут? Вынуждена рассылать?» — спросил Влад.

«Делает она, а стыдно всей стране», — пишет Ola P.

«Как бы ни было, я всё равно считаю, что народ моей страны не заслуживает такого», — написал «Холод».

"Ну как ещё ей привлекать внимание к своей уже особо никому не нужной и с недавних пор вышедшей в тираж персоне? Завтра ещё и Путину отошлёт, чтоб её уж вообще недельку-другую обсуждали…» — добавил Sleepy Bear.

«Формат неправильный. Надо было сразу в формате туалетной бумаги делать», — отреагировал Alexey G.

«Думаю, что у Пескова рука не дрогнет отправить этот «шедевр» в мусор!» — иронизирует Николай К.

«Юля! Когда у него был огромный опыт в политике, ты ещё в памперсах ходила! Иди ты со своей точкой зрения куда подальше. Тоже мне, знаток истории…» — отметила Инна Л.

«Книга — лучший подарок, а книга с шифровками — это вообще прелесть», — подытожил читатель под псевдонимом «Вмир».

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