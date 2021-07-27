Ижевск, 27 июля, 2021, 18:26 — ИА Регнум. Строительство здания детского сада с группами для детей до трех лет, пищеблоком и прачечной в селе Шевырялово Сарапульского района велось при отсутствии разрешения на строительство. Об этом сообщает прокуратура Удмуртии по итогам проверки исполнения градостроительного законодательства при реализации национального проекта «Демография».

Admoblkaluga.ru В детском саду

В отношении директора компании-подрядчика строительств возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ («Строительство объектов капитального строительства без разрешения на строительство в случае, если для осуществления строительства объектов капитального строительства предусмотрено получение разрешений на строительство»). По итогам рассмотрения дела директору назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.

Также прокуратурой в адрес подрядчик внесено представление об устранении нарушений закона.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе-июне текущего года специалисты управления Роспотребнадзора по Удмуртии провели 107 проверок по контролю за соблюдением обязательных требований санитарного законодательства, технических регламентов Таможенного Союза в детских дошкольных учреждениях. В ходе проверок нарушения были выявлены во всех учреждениях — 107 детсадах.

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