«Мы все тебя любим»: Егор Крид поддержал певицу МакSим во время концерта
Ялта, Крым, 27 июля, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Исполнитель Егор Крид поддержал певицу МакSим во время проведения концерта в Ялте. Он опубликовал фрагмент с выступления в своём Instagram-аккаунте 27 июля.
(сс) Okras
Егор Крид
https://www.instagram.com/p/CRzgte-KUOn/
Музыкант записал видео, на котором вместе со зрителями поёт песню МакSим под названием «Отпускаю». «Выздоравливай! Мы все тебя любим и целуем», — сказал со сцены Егор Крид.
ИА REGNUM напоминает, что 26 июля 2021 года МакSим вышла из состояния комы. Певица находится в сознании, однако пока общается только с помощью жестов.