Ялта, Крым, 27 июля, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Исполнитель Егор Крид поддержал певицу МакSим во время проведения концерта в Ялте. Он опубликовал фрагмент с выступления в своём Instagram-аккаунте 27 июля.

(сс) Okras Егор Крид

https://www.instagram.com/p/CRzgte-KUOn/

Музыкант записал видео, на котором вместе со зрителями поёт песню МакSим под названием «Отпускаю». «Выздоравливай! Мы все тебя любим и целуем», — сказал со сцены Егор Крид.

ИА REGNUM напоминает, что 26 июля 2021 года МакSим вышла из состояния комы. Певица находится в сознании, однако пока общается только с помощью жестов.