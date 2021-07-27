Нижний Новгород, 27 июля, 2021, 18:16 — ИА Регнум. Суд рассмотрел возбужденное против бывшего руководителя подразделения «Газпром трансгаз Нижний Новгород» уголовное дело о посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

Гособвинению удалось доказать, что в 2020 году подсудимый выступил в качестве посредника в получении взяток между генеральным директором «Газпром трансгаз Нижний Новгород» и одним из поставщиков.

Тогда он получил от контрагента незаконное вознаграждение в виде 200 тысяч рублей и электронную технику на сумму более 400 тысяч рублей, которую впоследствии передал гендиректору филиала «Газпрома».

В итоге суд приговорил руководителя подразделения «Газпром трансгаз Нижний Новгород» к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года, а также к штрафу в размере 1,2 млн рублей. Согласно информации, размещенной на сайте организации, «Газпром трансгаз Нижний Новгород» входит в состав группы «Газпром», вертикально интегрированной энергетической компании, в качестве 100-процентного дочернего общества. Предприятие занимает третье место в ПАО «Газпром» по протяженности эксплуатируемых газопроводов и четвертое по объемам транспортируемого природного газа. Общество транспортирует природный газ в 15 регионах Центрального и Приволжского федеральных округов России».