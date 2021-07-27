Лондон, , 18:59 — REGNUM Лилибет, дочь Меган Маркл и принца Гарри, внесли в список наследников британского престола. Об этом 27 июля сообщает издание Spletnik.

Принц Гарри и Меган Маркл Northern Ireland Office

По данным СМИ, правнучка королевы Елизаветы занимает восьмое место в списке престолонаследия. Первую строчку занимает принц Чарльз, вторую — принц Уильям и трое его детей. Шестым по счёту в списке является принц Гарри и его трёхлетний сын Арчи.

ИА REGNUM напоминает, что Лилибет родилась в июне 2021 года. Имя она получила в честь своей прабабушки — королевы Елизаветы.

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