Лондон, 27 июля, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Лилибет, дочь Меган Маркл и принца Гарри, внесли в список наследников британского престола. Об этом 27 июля сообщает издание Spletnik.

Northern Ireland Office Принц Гарри и Меган Маркл

По данным СМИ, правнучка королевы Елизаветы занимает восьмое место в списке престолонаследия. Первую строчку занимает принц Чарльз, вторую — принц Уильям и трое его детей. Шестым по счёту в списке является принц Гарри и его трёхлетний сын Арчи.

ИА REGNUM напоминает, что Лилибет родилась в июне 2021 года. Имя она получила в честь своей прабабушки — королевы Елизаветы.