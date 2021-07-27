Бишкек, , 18:10 — REGNUM Возле здания Первомайский районного суда города Бишкека сегодня, 27 июля, прошел митинг сторонников брата экс-президента Киргизии, депутата Асылбека Жээнбекова и депутата Торобая Зулпукарова, задержанных по подозрению в коррупции.

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Более 300 митингующих потребовали, чтобы судебный орган освободил парламентариев из-под стражи и снял с них все обвинения.

Несмотря на акцию протеста, суд избрал для депутатов Жээнбекова и Зулпукарова в качестве меры пресечения содержание под стражей в следственном изоляторе госкомитета нацбезопасности до 30 сентября 2021 года.

ИА REGNUM напоминает, что 31 мая 2021 года экс-спикера парламента Киргизии, депутата Асылбека Жээнбекова вызвали в ГКНБ на допрос по делу «Кумтора», а затем задержали и поместили в СИЗО.

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