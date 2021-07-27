Бишкек, 27 июля, 2021, 18:06 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Киргизии получили информацию о женщине, занимающейся поставкой крупных партий наркотиков из Чуйской области в Новосибирскую область России. Об этом сообщили в МВД республики сегодня, 27 июля.

(сс) KlausHausmann В наручниках

Милиционерам удалось установить личность подозреваемой, после чего она была задержана.

Во время обыска в доме 42-летней женщины правоохранители нашли и изъяли 762 брикета с 8 кг 930 г гашиша.

Сейчас сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков пытаются установить личности соучастников.