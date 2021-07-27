Киев, 27 июля, 2021, 18:05 — ИА Регнум. Наибольший президентский антирейтинг среди политиков Украины в настоящий момент имеет предыдущий глава государства Пётр Порошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

Соответствующие результаты соцопроса обнародовала сегодня, 27 июля, социологическая группа «Рейтинг», передает корреспондент ИА REGNUM.

Так, 46% респондентов заявили, что не проголосовали бы за Порошенко на президентских выборах «ни при каких обстоятельствах». Также в первой тройке лидеров антирейтинга — Юлия Тимошенко (36% не поддержат ни при каких обстоятельствах) и один из лидеров ОПЗЖ Юрий Бойко (34%).

Антирейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского составляет 29% — это четвёртый результат.

Исследование проводилось 23−25 июля среди населения Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера).На основе случайной выборки мобильных номеров социологи опросили 2500 респондентов.

ИА REGNUM напоминает, что в случае проведения выборов президента Украины в ближайшее время, 27,7% избирателей, готовых голосовать и определившихся с выбором, поддержали бы действующего главу государстваВладимира Зеленского. Далее в рейтинге следуют Пётр Порошенко— 13,4%, Юлия Тимошенко — 11,4%, Юрий Бойко— 10,1%.