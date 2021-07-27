Архангельск, 27 июля, 2021, 18:04 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области выявили 211 носителей коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Александр Куликов ИА REGNUM В больничной палате

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Среди новых заболевших — 43 северодвинца, 40 жителей Котласа, 36 архангелогородцев. 24 новых случая выявлено в Вельском районе, 21 — в Пинежском, 18 — в Плесецком. Инфекцию подтвердили также у нескольких жителей Мирного, Лешуконского, Няндомского и других районов области. Всего на лечении с COVID-19 находятся человек.

«На лечении с COVID-19 находятся 5985 человек, 4469 из них получают лечение амбулаторно. В стационарах находятся 1516 пациентов, свободными остаются 277 коек», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области от COVID-19 скончался 1431 человек.