Нижний Новгород, 27 июля, 2021, 18:03 — ИА Регнум. Неизвестные злоумышленники сообщили о взрывных устройствах, установленных в детских садах, торговом центре и зданиях местных органов власти Нижнего Новгорода, передает «Репортер-НН» сегодня, 27 июля.

(сс) Юрий Лебедев Нижний Новгород

Заявившие о готовящихся терактах решили пойти нестандартным путем — о бомбах они сообщили не по телефону, а посредством писем, рассылаемым через электронную почту.

За несколько часов злоумышленники разослали более 20 таких писем.

В детских садах родителей попросили «забрать детей пораньше по техническим причинам».

Правоохранительные органы проводят проверки и пытаются вычислить «интернет-террористов».