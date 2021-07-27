Москва, 27 июля, 2021, 18:02 — ИА Регнум. 27 июля пресс-атташе московского «Спартака» Ярослав Кулемин опроверг возможный переход 27-летнего бразильского центрального полузащитника «Бенфики» Габриэла: «К нам уже весь состав «Бенфики» на словах отправили. Нет, Габриэлем не интересуемся», — цитирует Кулемина издание «Спорт-Экспресс».

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В прошедшем сезоне Габриэл принял участие в двадцати матчах португальской Примейры лиги, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.

Контрактное соглашение Габриэла с «Бенфикой» рассчитано еще на три года до конца сезона 2023/24. Transfermarkt оценивает центрального полузащитника в 7 миллионов евро.