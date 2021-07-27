Астрахань, 27 июля, 2021, 18:02 — ИА Регнум. Заместителя начальника ГБУ АО «Астраханская городская ветеринарная станция» признали виновной в получении взяток от предпринимателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

С августа 2018 года по август 2020 года заместитель начальника Астраханской городской ветеринарной станции получала от представителя фирмы по оптовой продаже мясными продуктами взятки за выдачу ветеринарно-санитарных документов на мясную продукцию. Проверку на соответствие продукции требованиям ветеринарно-санитарной безопасности не проводили. Общая сумма взяток составила более 330 тысяч рублей. В ходе расследования был установлен аналогичный факт получения взятки в 40 тысяч рублей от другого предпринимателя.

Суд признал заместителя начальника станции виновной в 18 эпизодах получения взятки. Ей назначено наказание в виде наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также на пять лет её лишили права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением государственного ветеринарного контроля.