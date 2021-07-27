Тамбов, 27 июля, 2021, 18:02 — ИА Регнум. В Тамбовской области в 2021 году приобретут для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 221 квартиру, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. На эти цели выделено более 330 млн рублей.

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Вопросы обеспечения жильем были обсуждены на еженедельном оперативном совещании, которое провел глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. Около 66 млн рублей из выделенной суммы — средства федерального бюджета. На данный момент приобретены 64 квартиры. Остальные будут закуплены до конца 2021 года.

Как отметил исполняющий обязанности начальника регионального управления градостроительства и архитектуры Александр Борзых, в этом году программа по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будет выполнена в полном объеме. Возможно, даже цифры будут чуть выше запланированных.

Глава региона Александр Никитин отметил важность этой работы, призвав ответственных лиц оперативнее объявлять аукционы, чтобы возможные риски по удорожанию основных строительных и отделочных материалов не повлияли на рост стоимости одного квадратного метра жилья с социальной отделкой. Сейчас стоимость жилья на первичном рынке в Тамбовской области составляет 45 тысяч рублей за квадратный метр.

«Следует приложить все усилия для заключения контрактов по сложившейся стоимости. Будем надеяться, что эта задача будет выполнена. Мы не имеем право подвести детей, для которых создана эта программа», — подчеркнул Александр Никитин.

По словам первого заместителя начальника управления социальной защиты и семейной политики области Дмитрия Самородина, для решения жилищного вопроса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в мае был утвержден порядок предоставления дополнительной меры социальной поддержки — социальной выплаты на приобретение жилого помещения или жилищного сертификата. На текущий год запланирована выдача 20 сертификатов на сумму 30 млн рублей. Номинал одного сертификата — 1,5 млн рублей.

По мнению главы региона, уже выполнена большая работа по активизации выполнения госпрограмм по строительству жилья для отдельных категорий граждан, однако на этом останавливаться нельзя.

«Учитывая ситуацию в строительной отрасли, следует понимать, что в этом году необходимо сделать задел на следующий год», — отметил Александр Никитин.

Губернатор поручил профильному управлению уже сейчас просчитать объемы предстоящего строительства и возможности развития рынка жилья в регионе, чтобы сохранить высокие темпы реализации программы на ближайшую перспективу.