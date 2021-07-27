Москва, 27 июля, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Ещё на один месяц продлила ФАС рассмотрение дела о нарушении конкуренции при формировании поисковой выдачи, в котором ответчиком является «Яндекс».

Иван Шилов ИА REGNUM Политические роботы «Яндекса»

На данный момент решено, что заседание по делу «Яндекса» состоится 25 августа 2021 г. ФАС не согласилась с теми мерами, которые предпринял «Яндекс», чтобы с него были сняты претензии.

Компания не приняла мер, которых требовала ФАС, по обеспечению равных условий демонстрации сайтов на страницах «Яндекса» в так называемых колдунщиках. Также компания не предприняла мер по прекращению предоставления ряду сайтов преимуществ в поиске.

Напомним, СМИ не раз подавали иски по поводу нарушения «Яндексом» принципов честной конкуренции. В частности, в 5 февраля 2018 г. ИА REGNUMобратилась в ФАС по поводу систематических нарушений «Яндексом» закона «О защите конкуренции».

В апреля 2021 г. ФАС возбудила дело в отношении «Яндекса» за неисполнение предупреждения. «Яндекс» до 1 апреля 2021 г. должен был прекратить преимущественное продвижение своих сервисов в поисковой выдаче при помощи специального инструмента «колдунщики».

«Колдунщики» — это ответы на вопрос пользователя, появляющиеся прямо на странице с результатами поиска. Очередное заседание ФАС по делу «Яндекса» должно было состояться 21 июля, но ФАС решила перенести его на 25 августа.