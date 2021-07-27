Лондон, 27 июля, 2021, 17:58 — ИА Регнум. 21-летний таранный форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд прокомментировал свой возможный переход в лондонский «Челси»: «Пока ничего не могу вам сказать, так как до вчерашнего дня месяц не общался со своим агентом. 175 миллионов евро — это слишком большие деньги за одного футболиста, поэтому надеюсь, что это не соответствует действительности», — цитирует норвежского нападающего итальянский журналист Фабрицио Романо.

Werner100359 Эрлинг Брёут Холанд

Ранее сообщалось, что владелец «Челси» Роман Абрамович выделил клубу на трансфер Эрлинга Холанда 150 миллионов фунтов (175 миллионов евро).

В прошедшем сезоне Эрлинг Холанд принял участие в 41-м матче во всех турнирах, в которых отметился 41-м забитым мячом и 10-ю результативными передачами. Футболист стал третьим бомбардиром Бундеслиги 2020/21.

Эрлинг Холанд перешел в «Боруссию» 1 января 2020 года из «Ред Булл Зальцбурга» за 20 миллионов евро. На данный момент авторитетный портал transfermarkt оценивает норвежского форварда в 130 миллионов евро. Текущее соглашение футболиста со «шмелями» рассчитано до конца сезона 2023/24.