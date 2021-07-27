Ижевск, 27 июля, 2021, 17:55 — ИА Регнум. В двух районах Удмуртии выявили нарушения при реализации национального проекта «Здравоохранение», которые выразились в затягивании сроков сдачи в эксплуатацию двух ФАПов (фельдшерско-акушерских пунктов) в Ярском и Селтинском районах. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Пресс-служба правительства Удмуртии Оборудование ФАПа в Можгинском районе

Контракт на выполнение строительных работ районные больницы заключили с ГУП «ТПО ЖКХ УР». Работы в установленные контрактом сроки выполнены не были, ФАПы в эксплуатацию по графику были не сданы.

В отношении должностного лица унитарного предприятия возбуждено административное производство по ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ («Нарушение порядка заключения, изменения контракта»). Сумма наложенных штрафов составила 60 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в республике расследуется уголовное дело в отношении бывшего главы минстроя Удмуртии Ивана Ястреба, который также возглавлял ГУП «ТПО ЖКХ УР».

По версии следствия, подозреваемый незаконно получил взятки за действия, которые были направлены на заключение и скорейшую оплату договоров, а также на заключение договоров в будущем и покровительство при их исполнении. Бывший чиновник обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).