Москва, 27 июля, 2021, 18:58 — ИА Регнум. TikTok-блогер Валя Карнавал потеряла сознание во время прохождения квеста. Об этом она сообщила в историях своего Instagram-аккаунта.

Solen Feyissa TikTok

По словам блогера, она часто с друзьями посещает приключенческие игры. Однако на этот раз она внезапно упала в обморок: «Я открыла глаза, увидела, что передо мной сидит актёр в мантии… И это последнее, что я помню… Я бабахнулась, разбила себе голову», — призналась она.

Ранее между Валей Карнавал и исполнителем Егором Кридом произошёл конфликт. Причиной стал текст песни рэпера, в которой он нелицеприятно высказывается о блогере.