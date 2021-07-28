Скопье, 28 июля, 2021, 15:06 — ИА Регнум. В минздраве Северной Македонии планируют предложить правительству введение ограничительных мер по всей стране в сентябре или октябре 2021 года. Об этом, как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, заявил министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 27 июля на пресс-конференции.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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По его словам, ограничения будут распространяться на тех, кто отказываются привиться от COVID-19 и, таким образом, угрожают здоровью других.

Число привитых обеими дозами вакцины в Северной Македонии достигло 330 тысяч. 92 человека заболели, несмотря на вакцинацию, однако их число составляет 0,02% от общего числа привитых, что, по мнению главы минздрава страны, не вызывает опасений.