Москва, 27 июля, 2021, 17:50 — ИА Регнум. В московских аэропортах задержали и отменили 24 авиарейса, сообщает 27 июля сервис «Яндекс.Расписания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

По данным онлайн-табло на 17:40, во «Внуково» задержано четыре рейса, восемь отменено, в «Домодедово» задержано шесть рейсов, четыре отменено. В «Шереметьево» один самолёт отклонился от расписания, ещё один рейс отменён. В «Жуковском» все лайнеры следуют в соответствии с графиком.

Уточняется, что данные для сервиса предоставлены аэропортами.