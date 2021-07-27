Санкт-Петербург, 27 июля, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Закрытие на капитальный ремонт станции «Ладожская» на четвертой («оранжевой») ветке Петербургского метрополитена перенесут с 2022 на 2023 год. Об этом 27 июля изданию Смольного «Петербургский дневник» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Ладожский вокзал и станция метро «Ладожская»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что одну из самых загруженных станций четвертой линии — станцию «Ладожская» у одноимённого вокзала — планировали закрыть на ремонт уже в 2022 году. На станции необходимо устранить протечки, а также нарушения требований безопасности.

«Проект ремонта в стадии разработки, поэтому точную дату закрытия «Ладожской» на данный момент назвать сложно. Однако ориентировочно станция перестанет принимать пассажиров в январе 2023 года», — сообщили в комтрансе.

Ожидается, что станция, которой ежедневно пользуется около 2,38 млн человек, будет недоступна для пассажиров на протяжении 11 месяцев — это стандартный срок для капремонта станции.