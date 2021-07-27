Мурманск, 27 июля, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Звание «Город трудовой доблести» могут присвоить Мончегорску (Мурманская область) — в сети стартовало голосование в поддержку инициативы.

Https://vk.com/chibis.andrey Мончегорск в годы Великой Отечественной войны

«Без сомнений, события военных лет затронули каждую семью города металлургов. Помимо госпиталей, здесь активно шла работа по обеспечению обороноспособности нашей страны. Отдать дань уважения и памяти ветеранам за их самоотверженный, титанический труд — для нас важнейшая задача. Присвоение такого почетного звания станет нашим общим вкладом в историю региона. И мы приложим все силы для того, чтобы это решение состоялось», — написал «Вконтакте» губернатор региона Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, в России статус «Город воинской славы» присвоен 32 городам, 12 из них были удостоены этого почетного звания в мае 2021 года.

Справка:

Мончегорцы внесли весомый вклад в Великую Победу. В первые дни войны градообразующее предприятие «Североникель», выдававший 40% никеля страны и до 70% кобальта, стал привлекательной целью для врага, поэтому 26 июня 1941 года было принято решение остановить производство, в кратчайшие сроки демонтировать оборудование и приступить к эвакуации. Несмотря на это, завод не прекратил свою деятельность, а перестроился на выпуск боеприпасов и техники. Мастерские налаживали выпуск изделия М-50, изготавливали мины для миномётов. Одновременно ремонтировали автомобили, проводили опыты по изготовлению запалов для гранат. Мужчин на производстве заменили женщины, подростки и пенсионеры, выполняя нормы на 200%.