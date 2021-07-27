Москва, 27 июля, 2021, 17:48 — ИА Регнум. Президент Туниса Каис Саид имеет определённый шанс провести радикальные изменения в стране в пользу существенного усиления собственной власти. Об этом 27 июля заявил заведующий отделом Евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев на телеканале «Россия 24».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Тунис

«Всё-таки в Тунисе конституционный переворот проводится действующим президентом. Не надо было президента сажать в тюрьму, как с Мурси было в Египте», — заявил Евсеев.

Силовые структуры поддержали действующего президента, и это обеспечивает определённую стабильность, но, с другой стороны, завоевать лояльность ключевых политических сил ему будет не просто.

«Исламисты, которые приходят к власти, не способствуют экономическому развитию. Нынешний президент пытается эту ситуацию изменить. Но пока внутри страны его, конечно, далеко не все поддерживают. В основном партии выступают против такой деятельности, потому что он на самом деле нарушает статью конституции. Он не должен был прекращать действие парламента», — указал он.

Ранее в Тунисе на фоне массовых акций протеста президент страны Каис Саид объявил о приостановке деятельности парламента, после чего армия окружила здание парламента и государственного телевидения. Также президент объявил об отставке премьер-министра страны Хишама Машиши и лишил неприкосновенности всех депутатов.